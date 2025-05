Cosa si nasconde dietro i cassonetti gialli dei vestiti usati | l’incredibile rivelazione dell’inchiesta de Le Iene

I cassonetti dei vestiti usati della Caritas nascondono un lato oscuro. Presenti in ogni angolo delle città italiane, vengono percepiti come simboli di solidarietà. Ma un’inchiesta de Le Iene, condotta da Luigi Pelazza, ha svelato un sistema oscuro: dietro le donazioni si nasconde un business multimilionario, in cui a guadagnare non sono i bisognosi, bensì aziende private, alcune delle quali legate alla criminalità organizzata. Secondo l’inchiesta, il giro d’affari generato dai vestiti donati nei cassonetti gialli si aggira intorno ai 200 milioni di euro all’anno, ma solo l’1% viene effettivamente destinato a fini solidali. Il restante 99% finisce nelle mani di cooperative private e società che, in cambio di una percentuale simbolica, utilizzano il logo Caritas per raccogliere abiti. Leggi anche: Animali in aereo, cambia tutto: le nuove regole per proprietari e passeggeri Il viaggio degli abiti: da Milano a Caserta, poi in tutto il mondo. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

