cosa sappiamo sulla riserva di bitcoin a cui sta pensando l ucraina

L’ Ucraina potrebbe diventare il primo Paese in Europa a creare una riserva nazionale di Bitcoin, in una mossa che ricorda quanto fatto negli Usa da Arizona e New Hampshire. Lo ha annunciato alla testata locale Incrypted Yaroslav Zhelezniak, vicepresidente della Commissione Finanze, fiscalità e dogana, spiegando che è in fase di sviluppo un disegno di legge per sfruttare il potenziale delle criptovalute come asset strategico per il Paese. L’obiettivo è però soprattutto quello di garantire a Kyiv maggiore stabilità economica per resistere al conflitto aperto dall’invasione della Russia e una diversificazione degli interventi pubblici. «Presenteremo una proposta di legge che ci consenta la creazione di riserve crittografiche», ha precisato Zhelezniak, che ha aggiunto come l’iniziativa sia stata presentata già nel mese di febbraio 2025. 🔗Leggi su Lettera43.it

