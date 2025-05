cosa non sappiamo del delitto di garlasco

Diciotto anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, i carabinieri sono tornati a cercare l’arma del delitto. Le operazioni si concentrano su un canale scolmatore a Tromello, in provincia di Pavia, a poca distanza da una casa un tempo appartenuta alla nonna delle gemelle Cappa, cugine della vittima. Lì un testimone ha dichiarato di aver visto una donna gettare un oggetto metallico «pesante», compatibile secondo gli inquirenti con un attizzatoio da camino. È su questo dettaglio che la procura di Pavia ha deciso di puntare per riaprire le indagini, con un nuovo indagato: Andrea Sempio. È una svolta che mette in discussione l’intero impianto su cui si è retta per anni la verità giudiziaria. Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva per l’omicidio, ma oggi quella condanna viene affiancata da un nuovo fascicolo che ipotizza il concorso di terzi. 🔗Leggi su Linkiesta.it

