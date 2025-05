Cosa le hanno fatto sta male Alfonso fiume in piena per la sua Chiara | brutta storia

La storia di Alfonso, travolto da un fiume di emozioni, si intreccia con quella di Lorenzo, Shaila e Zeudi, legati da un’amicizia nata sotto i riflettori del Grande Fratello. Quello che sembrava un legame solido e duraturo ha preso una piega amara e inaspettata, lasciando dietro di sé una scia di delusione e amarezza.

Si è chiusa in modo amaro e del tutto inatteso l’amicizia che aveva legato, durante l’esperienza al Grande Fratello, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma. Un legame che sembrava destinato a durare anche fuori dalla Casa, saldo, autentico, rafforzato dalla quotidianità condivisa davanti alle telecamere. Ma a distanza di qualche mese, di quel trio non resta più nulla. I tre, oggi, non si rivolgono più la parola. La frattura si è consumata silenziosamente e con contorni sempre meno amichevoli. A confermarlo è anche un altro ex volto noto del piccolo schermo, Alfonso D’Apice, che ha reso noto il dolore della fidanzata Chiara Cainelli per l’improvvisa rottura con Shaila e Zeudi. Secondo quanto raccontato da D’Apice, la giovane trentina sarebbe stata completamente ignorata dalle due ex amiche dopo la fine del reality. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

