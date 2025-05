Cosa hanno sequestrato Garlasco com’è finita la perquisizione a casa di Andrea Sempio

A quasi diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la Procura di Pavia ha impresso una nuova svolta alle indagini con una serie di perquisizioni che puntano a rimettere in discussione verità finora considerate definitive. Gli agenti hanno effettuato blitz a casa di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, e presso l’abitazione dei suoi genitori, portando via uno scatolone colmo di materiale ritenuto potenzialmente utile a ricostruire il legame tra il giovane e Chiara, la ragazza trovata senza vita nella sua abitazione di Garlasco il 13 agosto 2007. Il caso, rimasto per anni uno dei più controversi della cronaca nera italiana, ha portato alla condanna in via definitiva di Alberto Stasi, all’epoca fidanzato della vittima. L’uomo sta scontando una pena di 16 anni di carcere, e solo un eventuale processo di revisione – tentato due volte, ma finora respinto – potrebbe liberarlo dall’etichetta di colpevole. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it