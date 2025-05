Cosa ha detto Sinner a Papa Leone XIV? La confessione sul torneo di Roma

Oggi Jannik Sinner ha avuto l’onore di essere ricevuto da Papa Leone XIV insieme ad Angelo Binaghi, presidente della FITP. Durante l'incontro, a cui hanno partecipato anche i genitori del numero 1 ATP, Sinner ha condiviso la sua esperienza al torneo di Roma, mostrando i trofei della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup.

Quest’oggi Jannik Sinner, a sorpresa, assieme ad Angelo Binaghi, presidente della FITP, è stato ricevuto da Papa Leone XIV: in Vaticano erano presenti anche i genitori del numero 1 ATP, inoltre sono stati mostrati al Pontefice i trofei della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup. Sinner ha regalato al Sommo Pontefice una replica della sua racchetta: “ E’ molto molto simile, ha solo il colore un po’ diverso, ma il resto è tutto uguale “. Il Papa ha apprezzato ed ha scherzato, riferendosi al suo vestito bianco: “ Così a Wimbledon mi lascerebbero giocare “. Il Pontefice ha declinato, visti gli spazi ristretti, l’invito a fare un palleggio con il tennista italiano, ma poi l’azzurro ha riferito a Papa Leone XIV: “ A Roma ora siamo in gioco, ad inizio torneo era un po’ difficile, non sapevamo, ora con tre partite abbiamo preso un po’ di ritmo “. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cosa ha detto Sinner a Papa Leone XIV? La confessione sul torneo di Roma

Approfondimenti da altre fonti

"Vogliamo giocare?", "Qui no, ma a Wimbledon...". Cosa si sono detti Sinner e il Papa

Riporta gazzetta.it: Tra il numero 1 al mondo del tennis e il Pontefice nell'udienza in Vaticano tanti momenti di divertimento. I complimenti di Prevost per il match con Cerundolo ...

Sinner commovente, le parole che mandano in lacrime i tifosi

Da milanlive.it: Le parole di Sinner da brividi per il ritorno in campo dopo la squalifica di tre mesi: tifosi commossi, ecco cosa ha detto l'altoatesino ...

Jannik Sinner demolisce Federica Pellegrini: ecco cosa ha detto il numero uno del Tennis

Scrive ilmeteo.it: "Ognuno è libero di dire quel che vuole. L'importante è che io so cosa è successo, non auguro a nessuno di vivere da innocente una cosa del genere".

Potrebbe interessarti su Zazoom

Papa Leone XIV ironizza su Sinner: Un torneo di tennis? Sì, ma senza di lui

Durante un incontro informale con i media internazionali, Papa Leone XIV ha regalato un momento di leggerezza parlando della sua passione per il tennis.