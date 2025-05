Meloni, sollecitata in Aula durante il premier time di ieri sulla situazione a Gaza, non ha condannato l'operato di Netanyahu, ma si è limitata a dire che il governo non condivide "le recenti proposte del Governo israeliano", sull''occupazione totale' della Striscia. La premier ha inoltre aggiunto che l'Italia non ritirerà l'ambasciatore da Israele. 🔗Leggi su Fanpage.it

© Fanpage.it - Cosa ha detto Meloni su Netanyahu durante il premier time e perché non ritira l’ambasciatore da Israele