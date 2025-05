Cosa fare questo weekend a Firenze

Scopri cosa fare questo weekend a Firenze! Il 16-17 e 18 maggio 2025, non perdere gli imperdibili eventi in città e provincia. Un'opportunità speciale: il Museo dell’Opera del Duomo sarà aperto gratuitamente per la Notte Europea dei Musei. Segui il canale WhatsApp di FirenzeToday per rimanere aggiornato su tutte le novità!

Di seguito gli appuntamenti da non perdere nel weekend del 16-17 e 18 maggio 2025 a Firenze e provincia. Museo dell'Opera del Duomo aperto gratuitamente in occasione della Notte Europea dei Musei Il Museo dell'Opera del Duomo

Firenze, doppio concerto col giovane talento del pianoforte Nicola Mazzei

Il 18 maggio alla Fondazione Franco Zeffirelli e lunedì 19 all'Auditorium di Santo Stefano al Ponte. I concerti si apriranno con una delle pagine più amate di Wolfgang Amadeus Mozart

Mercatini, street food, festival: cosa fare nel fine settimana tra Firenze e dintorni

E' tempo di giardini fioriti a Firenze: aperti il Giardino Bardini con la celebre fioritura del glicine e il Giardino dell'Iris al Piazzale Michelangelo. Aperto anche il Parco Mediceo di Pratolino

Firenze, tornano le visite guidate tematiche alla Sinagoga

Firenze, 14 maggio 2025 – Proseguiranno anche nelle prossime settimane gli appuntamenti per approfondire la cultura ebraica con visite per famiglie e bambini grazie al quale sarà possibile scoprire

