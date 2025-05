Cosa aspettarsi dalla sfilata Cruise Gucci a Firenze?

Il 15 maggio segna un momento cruciale per la moda: Gucci torna a Firenze, presentando la collezione Cruise 2026 in un evento straordinario intitolato "Gucci Firenze". Questa sfilata, con le sue atmosfere uniche, si preannuncia come un'esperienza immersiva, dove tradizione e innovazione si intrecciano sotto il cielo della storica città . Non sarà solo moda, ma un vero viaggio nell'identità di Gucci.

Life&People.it Oggi, 15 maggio è una data simbolica per il mondo della moda: Gucci torna a casa. La storica maison fiorentina presenterà nella sua città natale la collezione Cruise 2026, in uno show intitolato Gucci Firenze, che promette di essere molto più di una semplice sfilata. In bilico tra celebrazione identitaria e sguardo al futuro, l'evento rappresenta un ritorno alle origini carico di significati culturali, estetici ed emotivi. Fondata nel 1921 da Guccio Gucci proprio a Firenze, la maison ha attraversato un secolo di trasformazioni, diventando un'icona globale. Il ritorno in Toscana, dunque, non è solo una scelta geografica, ma una dichiarazione di appartenenza. Firenze non è sfondo, è parte viva del DNA Gucci, ed è pronta ad accogliere una delle Cruise più attese dell'anno. Le Cruise: quando la moda diventa racconto itinerante.

