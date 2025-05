Cortona tutto pronto per il Giro d’Italia La città si veste di rosa le cose da sapere

Cortona si prepara ad accogliere il Giro d’Italia: domenica 18 maggio, la città si tinge di rosa per celebrare la grande corsa ciclistica. Dalle 11:30 le strade saranno chiuse e oltre 150 persone garantiranno la sicurezza. Ristoranti offriranno menù a tema, mentre eventi e gadget animeranno le strade. Scopri tutto ciò che c'è da sapere!

Arezzo, 15 maggio 2025 – Cortona, tutto pronto per il Giro d’Italia. La città si veste di rosa, le cose da sapere Domenica 18 maggio torna la grande corsa ciclistica, dalle 11,30 scatta la chiusura delle strade. Oltre 150 persone sorvegliano il passaggio. Menù a tema nei ristoranti, gadget e Carovana del Giro La città etrusca si prepara al passaggio del Giro d’Italia. Domenica 18 maggio la tappa Gubbio-Siena, attraverserà circa 40km di strade nel territorio comunale di Cortona. «Invitiamo tutti a addobbare balconi e a vivere questo momento nello spirito della festa - dichiarano il sindaco Luciano Meoni e l’assessore allo Sport, Silvia Spensierati - ringraziamo tutte le associazioni che stanno organizzando momenti di divertimento per gli appassionati e al contempo fanno parte della squadra che sarà impegnata per garantire il passaggio in piena sicurezza». 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, tutto pronto per il Giro d’Italia. La città si veste di rosa, le cose da sapere

