Cortocircuito in casa divampa l’incendio | uomo muore

Arezzo, 15 maggio 2025 – Tragedia alle porte di Arezzo. Nel pomeriggio di oggi, 15 maggio, un uomo di 80 anni è morto nell’incendio che ha distrutto la sua abitazione a Quarata. Le fiamme sono partite dal garage al piano terra, dove si trovava una lavatrice che potrebbe aver generato un corto circuito. Dai primi accertamenti, però, l’elettrodomestico non avrebbe mai dato problemi. L’abitazione, costruita su un unico livello e collegata direttamente al garage, è stata rapidamente invasa dal fumo e dalle fiamme. La vittima, classe 1944, avrebbe cercato di intervenire per fermare il rogo, ma è stata probabilmente sopraffatta dal fumo prima di riuscire a mettersi in salvo. L’ allarme è stato lanciato intorno alle 18:30 da alcuni vicini. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del comando di Arezzo, che hanno domato le fiamme e ritrovato l’uomo ormai privo di vita. 🔗Leggi su Lanazione.it

