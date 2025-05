Corso di formazione gratuito per i nuovi volontari AIL

Partecipa al nostro corso di formazione gratuito per nuovi volontari AIL! Un'opportunità unica per apprendere, crescere e fare la differenza. Organizzato da AIL Salerno e dalla Scuola del Volontariato, il corso si svolgerà il 30 e 31 maggio presso la Casa del Volontariato di Salerno. Unisciti a noi e scopri come contribuire attivamente!

Anche quest’anno torna il corso di formazione gratuito organizzato da AIL Salerno insieme alla Scuola del Volontariato AIL. Il corso si terrà venerdì 30 maggio dalle 15:30 alle 19:30 e sabato 31 maggio dalle 9:00 alle 18:30 presso la Casa del Volontariato in via Filippo Patella, 26 – Salerno. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Corso di formazione gratuito per i nuovi volontari AIL

Se ne parla anche su altri siti

Veneto: corso di formazione gratuito per diventare tecnico social media

Si legge su ticonsiglio.com: Occasione di formazione in Veneto per gli interessati al mondo della comunicazione digitale: è in partenza il corso gratuito per diventare Tecnico social media. Ecco le informazioni utili per partecip ...

Piemonte: corso gratuito di commercio internazionale e tirocinio per neolaureati

Secondo ticonsiglio.com: Corso gratuito sul commercio internazionale in Piemonte per laureati o neolaureati che intendono formarsi come Junior Specialist Export Manager. Ecco i dettagli e come candidarsi.

Confartigianato. Corso gratuito

Scrive msn.com: Formimpresa, l’agenzia formativa di Confartigianato Imprese Grosseto in partenariato con l’agenzia Sistema Formazione & Servizi Avanzati presenta un’importante opportunità ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Smart working, eLearning : La formazione on line per la tua azienda

Oggi, la formazione in azienda, è una delle principali modalità di gestione del comparto personale di qualsiasi impresa.