Corso di alta formazione per Hospitality Management la presentazione a Lipari

Mercoledì 21 maggio, alle 10.30, presso il Gattopardo Park Hotel di Lipari, si terrà la giornata di orientamento del corso di alta formazione HOMA – Hospitality Management, promosso da ITS Academy Fondazione Archimede in collaborazione con Federalberghi Isole. Un'opportunità imperdibile per chi desidera eccellere nel settore dell'ospitalità.

