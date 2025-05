Corsi specializzazione INDIRE triennalisti | potrebbero esserci due edizioni entro il 31 dicembre Chi può accedere | il triennio mobile che cos’è

Entro il 31 dicembre, potrebbero essere attivate due edizioni dei corsi di specializzazione per i triennalisti del settore educativo. Durante il question time su OrizzonteScuola TV, si è approfondito il "triennio mobile" e chi può accedervi, con l'intervento di Chiara Cozzetto e la conduzione di Andrea Carlino.

Nel question time del 12 maggio 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, è stata discussa una questione importante relativa alla pianificazione delle future edizioni dei percorsi di formazione. Un focus particolare è stato posto su: la possibilità di una seconda tornata di corsi per docenti esclusi dalla prima fase. L'articolo Corsi specializzazione INDIRE triennalisti: potrebbero esserci due edizioni entro il 31 dicembre. Chi può accedere: il “triennio mobile”, che cos’è . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Corsi sostegno INDIRE, verso avvio entro giugno per triennalisti e titoli esteri

Riporta orizzontescuola.it: L’attesa per l’avvio dei corsi INDIRE di specializzazione sull’insegnamento di sostegno sta per concludersi. Secondo quanto dichiarato da Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della ...

Pittoni (Lega): “Avvio dei corsi Indire entro giugno in contemporanea sia per i titoli esteri che per i triennalisti”

Secondo orizzontescuola.it: "La domanda più frequente in questi giorni è quando concretamente partiranno i corsi Indire di specializzazione sull'insegnamento di sostegno. Quello che posso dire è l'obiettivo: avvio definitivo ent ...

Corsi sostegno Indire, i requisiti di accesso e le ripercussioni in GPS – DIRETTA ore 16,00

tecnicadellascuola.it scrive: Sono stati pubblicati i decreti attuativi (n. 75 e 77) relativi al percorso di specializzazione sul sostegno organizzato dall’Indire. E anche il totale dei posti messi a bando (52.622) suddivisi per r ...

