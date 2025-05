Corsi sostegno INDIRE verso avvio entro giugno per triennalisti e titoli esteri

L'attesa per i corsi di specializzazione sull'insegnamento di sostegno INDIRE è quasi finita. Mario Pittoni annuncia un avvio previsto entro giugno, rivolto sia ai triennalisti che ai docenti con titoli esteri. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per garantire una formazione adeguata e inclusiva nel settore educativo.

L’attesa per l’avvio dei corsi INDIRE di specializzazione sull’insegnamento di sostegno sta per concludersi. Secondo quanto dichiarato da Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega, l’obiettivo è l’avvio definitivo entro giugno, in contemporanea sia per i docenti con titoli esteri sia per i triennalisti. L'articolo Corsi sostegno INDIRE, verso avvio entro giugno per triennalisti e titoli esteri . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

