Corsi Indire esclusi molti specializzati all’estero | possibile il ricorso

Il DM 77/2025 regola l'accesso ai corsi Indire per i docenti specializzati sul sostegno all'estero, ma esclude diverse categorie di insegnanti. Questa situazione crea un'evidente disparità di trattamento tra docenti con titoli identici ottenuti nello stesso ateneo straniero, alimentando preoccupazioni rispetto all'equità e alle opportunità di formazione.

Il DM 772025 disciplina l’accesso ai corsi Indire per docenti specializzati sul sostegno all’estero, ma diverse categorie risultano escluse. Si configura una disparità di trattamento tra insegnanti con titoli identici conseguiti nello stesso ateneo straniero. La normativa esclude una parte rilevante del personale in attesa di riconoscimento. Normativa e criteri di accesso ai corsi Indire . Corsi Indire, esclusi molti specializzati all’estero: possibile il ricorso Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Ne parlano su altre fonti

Corsi Indire: abilitati all’estero esclusi, aderisci al ricorso

tecnicadellascuola.it scrive: Con la pubblicazione del DM 77/2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito le indicazioni per la partecipazione ai corsi Indire dei docenti che abbiano conseguito la Specializzazione su ...

Percorsi specializzazione sostegno INDIRE/Università: costi a carico dei docenti, si pagherà anche iscrizione, esame finale e certificato?

Scrive orizzontescuola.it: Mancano ormai solo alcuni passaggi in capo ad INDIRE e alle università per poter avviare i percorsi abilitanti per i docenti di sostegno, di cui al d.m. 75 e al d.i.77, entrambi approvati lo scorso 24 ...

Corsi di Sostegno INDIRE, ecco il numero dei corsi, ma molti resteranno fuori

Da informazionescuola.it: Il mondo dell’istruzione italiana attende con trepidazione la pubblicazione dei Decreti Attuativi relativi ai corsi di sostegno INDIRE, previsti dal DL 71/2024. L’Osservatorio Nazionale per ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Corsi di Formazione Professionale : come funzionano

Per avere la garanzia di un'occupazione permanente dobbiamo rinnovarci costantemente, dimostrare il nostro know-how, le nostre capacità relazionali, la nostra flessibilità.