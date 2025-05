Corsi di specializzazione sul sostegno Pittoni | avvio dei corsi Indire entro giugno

Al via i corsi di specializzazione sul sostegno Indire: Mario Pittoni, responsabile Istruzione della Lega, annuncia l'avvio entro giugno 2025. L'iniziativa punta a unire candidati con titolo estero e triennalisti esperti, garantendo una procedura unitaria e una formazione di qualitĂ per affrontare le sfide dell'istruzione inclusiva.

Mario Pittoni, responsabile Istruzione della Lega, conferma che i corsi Indire per la specializzazione sul sostegno partiranno entro giugno 2025. L’obiettivo è garantire una partenza congiunta per candidati con titolo estero e per i triennalisti con esperienza, assicurando una procedura unitaria e piĂą snella per l’accesso alla formazione. Avvio previsto per i corsi Indire sul . Corsi di specializzazione sul sostegno, Pittoni: avvio dei corsi Indire entro giugno Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Pittoni (Lega): “Avvio dei corsi Indire entro giugno in contemporanea sia per i titoli esteri che per i triennalisti”

Da orizzontescuola.it: "La domanda più frequente in questi giorni è quando concretamente partiranno i corsi Indire di specializzazione sull'insegnamento di sostegno. Quello che posso dire è l'obiettivo: avvio definitivo ent ...

Corsi sostegno INDIRE, verso avvio entro giugno per triennalisti e titoli esteri

Scrive orizzontescuola.it: L’attesa per l’avvio dei corsi INDIRE di specializzazione sull’insegnamento di sostegno sta per concludersi. Secondo quanto dichiarato da Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della ...

Costo dei corsi INDIRE, le precisazioni di Mario Pittoni

Scrive informazionescuola.it: Scopri le verità sui costi dei corsi Indire di specializzazione sul sostegno, con cifre aggiornate e dettagli importanti.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Corsi di Formazione Professionale : come funzionano

Per avere la garanzia di un'occupazione permanente dobbiamo rinnovarci costantemente, dimostrare il nostro know-how, le nostre capacitĂ relazionali, la nostra flessibilitĂ .