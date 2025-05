Corsa neutralizzata dopo una maxi caduta | cosa sta succedendo al Giro d' Italia

Oggi, il Giro d'Italia è stato colpito da una maxi caduta nella tappa Potenza-Napoli, a poco più di 70 km dal traguardo. La corsa è stata neutralizzata, con ritiri importanti tra cui Hindley e Van den Bossche, mentre altri corridori come Zana e Hamilton sono rimasti coinvolti. La situazione è critica mentre si tenta di riformare il gruppo.

Maxi caduta in gruppo nella tappa Potenza-Napoli del Giro d'Italia di oggi a poco più di 70 km dall'arrivo. Hindley e Van den Bossche si ritirano. Caduti anche Zana e Hamilton. Decisa al momento la neutralizzazione della tappa. Si sta provando a far riformare il gruppo, ma molti ciclisti sono. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Corsa neutralizzata dopo una maxi caduta: cosa sta succedendo al Giro d'Italia

Riporta msn.com: Si riparte da Mads Pedersen ancora in maglia rosa e a caccia del quarto successo in appena sei tappe. L'arrivo sul lungomare Caracciolo sorride ai velocisti ...

Da gazzetta.it: Il vincitore nel 2022 primo a cadere, poi è stato centrato dagli altri, tra cui Carapaz, Yates e Van den Bossche. Le ambulanze impegnate a prestare soccorso non potevano più garantire copertura medica ...

L'organizzazione della corsa decide di neutralizzare la tappa, ferma due corridori in fuga e consente a tutti gli atleti di raggiungere l'arrivo in gruppo.