Corsa contro il tempo da Sorrento a Napoli carabinieri scortano partoriente in ospedale | salva la bimba

Un'emozionante corsa contro il tempo ha visto protagonisti i carabinieri di Sorrento, che hanno scortato una neomamma in stato di partorire verso il Policlinico di Napoli. Grazie a questo intervento tempestivo, la piccola, affetta da una malformazione cardiaca, è arrivata in tempo per ricevere le cure necessarie. Continua a leggere...

