Corriere dello Sport – può arrivare Zirkzee Ma ci sono anche altri nomi

Il Corriere dello Sport riporta che l'Inter sta considerando l'arrivo di Zirkzee come terzo attaccante. L'obiettivo è trovare un giocatore che possa rimpiazzare Lautaro e Thuram senza farli rimpiangere e, anzi, che possa competere con loro. Negli ultimi due anni, le riserve come Arnautovic e Sanchez non hanno soddisfatto tali aspettative.

2025-05-14 07:55:00 Il CdS: MILANO – Un terzo attaccante vero, che possa sostituire, all'occorrenza e senza farli rimpiangere, Lautaro e Thuram. Ancora meglio che abbia i mezzi per entrare in concorrenza con loro. Negli ultimi due anni non è stato così. Le punte di riserva, prima Arnautovic e Sanchez, poi lo stesso austriaco e Taremi più Correa, hanno dato un contributo limitato, costringendo spesso il Toro e Tikus agli straordinari. Con la conseguenza che, causa anche moltiplicazione degli impegni, c'è scappato pure qualche infortunio, complicando ulteriormente la situazione. Insomma, un'alternativa di peso e di valore, là davanti, è una priorità assoluta per l'Inter. Ed è proprio in quest'ottica che in viale Liberazione è stato aperto un file su Zirkzee. Inter su Zirkzee: perché farebbe comodo ai nerazzurri.

