David Neres è tornato in campo, dopo aver superato l'ennesimo infortunio, e si è fatto notare nell'88° minuto di Napoli-Genoa, pronto a riscrivere le sorti della partita. Con il supporto del Corriere dello Sport, Neres si conferma l'uomo in più per la sua squadra, alimentando le speranze di un finale da protagonista in una stagione cruciale.

Corriere dello Sport: “Neres, l’uomo in più”"> Ha sconfitto l’ennesimo infortunio e al minuto 88 di Napoli-Genoa si è presentato sul palcoscenico del Maradona come un attore pronto a cambiare il copione. David Neres è tornato, e con lui anche le speranze di un finale da protagonista in una corsa scudetto tutta da scrivere. Lo racconta Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport: «David ha provato a spaccare la partita e ci è andato vicino». Quel cross al 93’ per Billing, solo a sei metri dalla gloria, è stato un sussulto che ha fatto tremare il Genoa. Ma la palla è finita fuori. E con essa la disperazione. Ma anche un segnale: Neres c’è. Dopo tre giornate fuori, una gestione prudente e il secondo stop muscolare della stagione, il brasiliano ha seminato pericoli in pochi minuti. E ora potrebbe tornare ad alimentare le riflessioni tattiche di Conte, che guarda a Parma con la possibilità di tornare al 4-3-3. 🔗Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Neres, l’uomo in più”

