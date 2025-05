Corpo a Corpo | si esplora l' arte della nudità da Camiciotti 73

"Corpo a Corpo" si apre al camiciotto 73, un viaggio nell'arte della nudità. Qui, il corpo si trasforma in gesto, paesaggio e memoria, dando vita a un dialogo tra luce e ombra. Attraverso la pittura a olio, l'iperrealismo incontra emozioni vibranti, invitando lo spettatore a riflettere sulla sua espressività primigenia e sulla bellezza dell'essere.

Un corpo che diventa gesto, paesaggio, memoria. Un incontro tra luce e ombra, forma e desiderio. Corpo a Corpo è una mostra che esplora la nudità come espressione primigenia, dove la pittura a olio modella la carne sfiorando l'iperrealismo, ma restando ancorata a un'emozione vibrante e.

