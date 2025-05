Coppa Selva di Fasano sui tornanti uno spettatore d' eccezione | Christopher Lambert

Fasano si prepara ad accogliere la 66esima edizione della Coppa Selva, un evento atteso dagli appassionati di motori. A sorprendere tutti, la presidente dell’Asd Egnathia, Laura De Mola, annuncia la presenza di un ospite d’eccezione: l’attore francese Christopher Lambert, pronto a vivere l'emozione della cronoscalata tra i tornanti fasanesi.

