Coppa Italia sul web esplode la festa dei vip Morandi Cremonini i politici | Una notte indimenticabile

Bologna, 15 maggio 2025 – La Coppa Italia si trasforma in un evento indimenticabile, con VIP come Gianni Morandi e Cesare Cremonini che si uniscono ai tifosi in un'esplosione di emozioni. Non sono solo spettatori, ma veri protagonisti di una notte che segna il ritorno del Bologna in Paradiso, dopo 51 anni. La festa è appena iniziata!

Bologna, 15 maggio 2025 – Non chiamateli solo tifosi vip. Sono di più. Cesare Cremonini e Gianni Morandi sono il giocatore che in Nba premierebbero come sesto uomo dell’anno. Soffrono. Cantano. Esultano. Piangono. Coppa Italia, festa infinita per il Bologna: dopo 51 anni si torna in Paradiso E a fine partita, poco prima che capitan De Silvestri alzi la coppa, sono lì: in mezzo al campo, sudati, commossi, esausti. Sono i primi ad avvicinarsi ai calciatori e gli ultimi ad andarsene. E così nell’era digitale i social diventano lo scrigno per raccogliere diapositive indelebili: Facebook, Instagram e X (o Twitter) come album delle figure da cui attingere. Morandi, una manciata di minuti dopo il fischio finale, pubblica una foto al centro del prato dell’Olimpico e commenta: “ Che gioia! Un grande trofeo dopo tantissimi anni. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Coppa Italia, sul web esplode la festa dei vip. Morandi, Cremonini, i politici: “Una notte indimenticabile”

