Coppa Italia scoppia la festa in piazza a Bologna | il video

Scoppia il tripudio tra i tifosi rossoblù che invadono le strade del centro

Finale Coppa Italia, Cremonini e Morandi: che festa in campo con il Bologna campione

Si legge su corrieredellosport.it: La gioia dei due celebri tifosi dei rossoblù sul prato dello stadio Olimpico dopo il successo contro il Milan ...

Il Bologna alza al cielo la Coppa Italia

Lo riporta ilrestodelcarlino.it: Impresa rossoblù all'Olimpico di Roma contro il Milan: decide una rete di Ndoye, poi scoppia la festa Impresa rossoblù all'Olimpico di Roma contro il Milan: decide una rete di Ndoye, poi scoppia la fe ...

COPPA ITALIA - Albo d'oro: terza vittoria per il Bologna, il Milan rimane a cinque successi

napolimagazine.com scrive: Scoppia la festa in casa Bologna, perché gli emiliani sono di nuovo campioni della Coppa Italia, 51 anni dopo l'ultima volta! Salgono così a 3 le vittorie dei rossoblù nella manifestazione, rimane inv ...

