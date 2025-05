Coppa Italia Italiano | Vittoria meritata grande partita dei ragazzi

Roma, 14 maggio 2025 – È festa grande all’Olimpico per il Bologna, che torna a conquistare la Coppa Italia dopo 51 anni. Con un’ottima prestazione, i rossoblù batteranno il Milan 1-0, grazie a una rete di Dan Ndoye al 53’. Una vittoria meritata che segna una pagina memorabile nella storia del club.

Roma, 14 maggio 2025 – È tripudio rossoblù all’Olimpico. Il Bologna, dopo 51 anni,torna a vincere la Coppa Italia – la terza della sua storia – battendo 1-0 il Milan. A firmare l’impresa dei rossoblù ci ha pensato al 53’ Dan Ndoye che, approfittando di una leggerezza difensiva rossonera e di un rimpallo favorevole, ha trafitto Maignan r isolvendo un match iniziato con le occasioni non capitalizzate da Jimenez e Jovic da una parte e da Castro dall’altra, e proseguito con un Bologna che ha tenuto in mano il pallino del gioco pur senza creare grossi grattacapi a Maignan fino al duplice fischio di Mariani, il quale ha mandato tutti negli spogliatoi sullo 0-0 dopo 45’ molto intensi ed equilibrati. La rete del belga a inizio ripresa ha però sparigliato le carte in tavola e dato energie ai rossoblù che, contrariamente a quanto successo pochi giorni fa in campionato, passando alla difesa a cinque si sono protetti dagli assalti finali di un Milan che, pur avendo tutte le sue frecce offensive in campo, non ha saputo attaccare con ordine, qualità e ritmo per provare a colpire il Bologna, il quale ha così potuto meritatamente alzare la coppa al cielo. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net