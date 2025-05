Coppa Italia gelata per il Milan all’Olimpico i rossoneri sono i grandi assenti e il Bologna festeggia dopo 51 anni

Il Milan subisce una pesante sconfitta all'Olimpico, lasciando campo libero al Bologna che torna a festeggiare dopo 51 anni. Questa occasione mette in luce il fallimento di una stagione rossonera segnata da delusioni. Sebbene la Coppa Italia sfugga, il giudizio sul percorso complessivo resta da valutare, in un epilogo che segna un momento di tristezza per i tifosi.

La notte di Roma simboleggia il fallimento della stagione rossonera. Simboleggia, sì, più che sancire, perché non può essere un singolo match a variare il giudizio su mesi e mesi di campo. La Coppa Italia va al Bologna, il puramente dialettico velo del secondo trofeo in pochi mesi cade. Mestamente. Come mesto è stato il Milan in quella che doveva essere la gara dell'anno. Non c'è stato neanche il risveglio finale. Milan’s Rafael Leao during the award ceremony after the Coppa Italia Final soccer match between AC Milan and Bologna FC at the Olimpico stadium in Rome, Italy, 14 May 2025. ANSARICCARDO ANTIMIANI Occasioni mancate . Quello magari disordinato, ma orgoglioso. No, la squadra di Sergio Conceiçao è grande assente, per novanta minuti. Troppo schiacciata in avvio, nonostante una buona occasione con Luka Jovic. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa Italia gelata per il Milan, all’Olimpico i rossoneri sono i grandi assenti e il Bologna festeggia dopo 51 anni

