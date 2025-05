Coppa Italia Curva Sud vandalizzata dai tifosi del Milan | “Romanisti figli del Vesuvio”

Scritte offensive nei confronti dei tifosi romanisti sono comparse sulla curva sud della Coppa Italia, attribuite a sostenitori del Milan. Le offese verranno rimosse prima dell'attesissima sfida di domenica tra Roma e Milan, ma sui social cresce l'esigenza di sanzioni contro i responsabili del vandalismo. Scopri di più su quanto accaduto.

Le scritte che insultano i tifosi romanisti saranno rimosse prima della partita di domenica tra Roma e Milan. Sui social si auspicano intanto sanzioni contro i tifosi rossoneri. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Coppa Italia, Curva Sud vandalizzata dai tifosi del Milan: “Romanisti figli del Vesuvio”

