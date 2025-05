Coppa Italia Bologna e la vittoria | la gioia dei tifosi il giorno dopo

Il giorno dopo la storica vittoria del Bologna in Coppa Italia contro il Milan, l’entusiasmo dei tifosi è alle stelle. "Com'è finita in Coppa Italia?" "Abbiamo vinto noi!" Le strade si riempiono di festeggiamenti e gioia, mentre l'impresa rossoblù all'Olimpico di Roma diventa il motivo di orgoglio per un'intera città.

"Com'è finita in Coppa Italia?" "Abbiamo vinto noi!" La grande soddisfazione dei bolognesi dopo l'impresa rossoblù contro il Milan all'Olimpico di Roma 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Coppa Italia, Bologna e la vittoria: la gioia dei tifosi il giorno dopo

Altre fonti ne stanno dando notizia

Perché quella del Bologna in Coppa Italia è una vittoria storica: 1 a 0 al Milan, il trionfo di Saputo, Sartori e Italiano

Scrive msn.com: Perché quella del Bologna in Coppa Italia è una vittoria storica: 1 a 0 al Milan, il trionfo di Saputo, Sartori e Italiano ...

Il Bologna vince la Coppa Italia e in città esplode la festa

Riporta style.corriere.it: Caroselli e fuochi d'artificio per un trofeo che mancava da 51 anni! Il Bologna, grazie al gol di Ndoye, ha vinto contro il Milan e la città è esplosa in un urlo collettivo per una vittoria, quella de ...

Le pagelle ragionate della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna

Segnala sport.sky.it: Il Bologna batte 1-0 il Milan nella finale di Coppa Italia e torna a vincere un trofeo che gli mancava da oltre 50 anni. Il gol vittoria porta la firma di Ndoye, ma l'esterno svizzero deve dividere il ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dramma in Coppa Libertadores - Izquierdo muore dopo malore in campo

Juan Izquierdo, 27enne calciatore uruguayano del Nacional, è morto dopo il malore accusato in campo il 22 agosto, nel match di Coppa Libertadores contro il San Paolo.