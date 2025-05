Coppa Italia al Bologna la festa dei tifosi

La Coppa Italia torna a brillare nelle mani del Bologna, che dopo 51 anni conquista il trofeo con una storica vittoria all'Olimpico contro il Milan. Il gol di Ndoye nella ripresa scatena la gioia dei tifosi rossoblu, segnando un momento indimenticabile nella storia del club. Un trionfo atteso e festeggiato con entusiasmo.

Coppa Italia. Storica vittoria del Bologna all’Olimpico contro il Milan. Segna nella ripresa Ndoye ed esplode la festa dei rossoblu. È la prima vittoria della squadra emiliana in 51 anni. Servizio di Marco Bergamaschi Coppa Italia al Bologna, la festa dei tifosi TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Coppa Italia al Bologna, la festa dei tifosi

