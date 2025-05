Coppa America Abodi | Bagnoli ha convito team New Zeland

La Coppa America si prepara a scrivere una nuova pagina nella sua storia, grazie all'impegno di Bagnoli. Il suo ruolo cruciale ha convinto il team neozelandese a partecipare, segnando un momento fondamentale per il rilancio di Napoli. Questo evento rappresenterĂ un'accelerazione per uno sviluppo che ha tardato troppo, promettendo opportunitĂ per la cittĂ e per l'Italia.

“Bagnoli evidentemente rappresenta un elemento essenziale che ha convinto il team New Zeland e tutto sommato forse rappresenta la vera ereditĂ . America’s Cup sarĂ un elemento di accelerazione per un processo che è andato avanti troppo lentamente, sottraendo di fatto alla cittĂ e all’Italia un’area che può essere produttiva”. Lo ha detto il ministro dello sport Andrea Abodi, a Napoli, a margine della tappa del Giro d’Italia. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Coppa America, Abodi: “Bagnoli ha convito team New Zeland”

