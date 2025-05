Coppa America a Napoli nel 2027 | arriva l' ufficialità Prima volta nella storia in Italia

Nel 2027, Napoli diventerà il palcoscenico della storica Coppa America, la prima edizione mai ospitata in Italia. Dopo settimane di indiscrezioni, è arrivata l'ufficialità: la 38esima edizione della celebre competizione velica si svolgerà tra primavera e estate. Luna Rossa sarà pronta a competere con i migliori team del mondo, in un evento che promette emozioni straordinarie.

Le indiscrezioni delle scorse settimane trovano conferme, la Coppa America torna a Napoli. Verrà disputata infatti tra la primavera e l'estate del 2027 nel capoluogo campano la 38esima edizione della prestigiosa competizione sportiva legata alla vela. Luna Rossa dunque dovrà competere con i.

