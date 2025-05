copiamo a pat mcgrath la combo labbra più cool di stagione succulenta e vitaminica

Chi pensa di aver trovato la combo labbra perfetta, ma ora desidera qualche idea in più per dare una scossa al make up di stagione? Ecco allora che Pat McGrath che ci propone una bellissima lip combo bicolore, che possiamo definire color block. La combinazione in questione, soprattutto per i colori di rossetto utilizzati, ricorda molto i make up trend virali l’estate scorsa, come il sunset blush, o il tropical smoothie blush. Possiamo quindi affermare, quasi con precisione chirurgica, che anche questa volta ci troviamo davanti a un’idea per il trucco labbra destinata a spopolare. Almeno non appena il sole decide di farci dono della sua presenza e le temperature inizia a scaldarsi, creando quell’atmosfera estiva che ci invoglia a sperimentare con i colori di rossetto accesi e brillanti. Se anche le celeb sono pazze per le combo labbra, chi siamo noi comuni mortali per non provare e sperimentare abbinamenti sempre nuovi che vadano oltre le lip combo nude? In fondo siamo già avvezzi alle tendenze che propongono le labbra bicolore, come le cherry cola lips o le ombré lips e in estate c’è ancora più voglia di libertà e quindi di osare. 🔗Leggi su Amica.it

