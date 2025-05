Cooperativa Rose Blu di Villa Usb | Lavoratori senza stipendio urge un intervento strutturale

La cooperativa sociale Rose Blu di Villa San Giovanni si trova in una grave crisi economica, con i lavoratori in attesa di stipendi arretrati che superano le 15 mensilità. L'Usb di Reggio Calabria ha ascoltato le loro testimonianze, evidenziando l'urgenza di un intervento strutturale per risolvere questa insostenibile situazione.

L'Usb di Reggio Calabria ha incontrato i lavoratori della cooperativa sociale Rose Blu di Villa San Giovanni, raccogliendo le loro testimonianze e il profondo disagio derivante da una situazione economica ormai insostenibile. Attualmente, ogni lavoratore ha accumulato in media ben 15 mensilità.

