Convocati Italia Under 17 per l’Europeo in Albania 3 bianconeri chiamati da Favo | ecco i nomi dei ragazzi selezionati per l’importante competizione

L'Italia Under 17 si prepara per l'Europeo in Albania, con il Ct Favo che ha ufficializzato i convocati. Tra i selezionati spiccano tre giovani talenti della Juventus, pronti a difendere i colori azzurri. Di seguito, i nomi dei ragazzi chiamati a partecipare a questa importante competizione, in programma dal 19 maggio al 1 giugno.

Convocati Italia Under 17 per l'Europeo in Albania, ufficiali le scelte del Ct Favo: 3 sono i bianconeri selezionati per l'Albania. Ecco di chi si tratta nello specifico. Impegnati dal 19 maggio al 1 giugno, gli Azzurrini si apprestano a disputare l' Europeo Under 17 in Albania e difendere il titolo portato a casa l'anno scorso. Notizia di oggi, giovedì 5 maggio 2025, è l'uscita delle convocazioni dell'Italia U17 con le scelte ufficiali del CT Favo in vista della fase finale della manifestazione europea. Fra i nomi dei selezionati spuntano quelli di ben tre Convocati Juve Settore Giovanile. Ecco di chi si tratta nello specifico. Del gruppo della Juventus Under 17, ci sono 3 giocatori che andranno a rappresentare la Nazionale italiana in Albania. Tra i portieri spicca il nome di Sebastiano Nava, estremo difensore classe 2008, invece tra i difensori è presente Benit Borasio, duttilissimo capitano bianconero sempre classe 2008 ed infine, nel reparto attaccanti, c'è uno dei 2009 convocati: Destiny Elimoghale, il gioiellino in forza a Cioffi.

