Controvento Il coraggio della pecora nera Pensieri in libertà dalla pandemia la presentazione

Unisciti a noi ad Arezzo il 16 maggio alle 17.30 per la presentazione di “Controvento. Il coraggio della pecora nera. Pensieri in libertà dalla pandemia” di Francesco Carbini. Un'opera che esplora la resilienza e la creatività emerse in un periodo difficile, accompagnata dalla giornalista Barbara Peri presso la libreria Feltrinelli in via Garibaldi 107.

Arezzo, 15 maggio 2025 – Appuntamento per la presentazione di “Controvento. Il coraggio della pecora nera. Pensieri in libertà dalla pandemia” il libro di Francesco Carbini ad Arezzo venerdì 16 maggio alle 17.30 presso la libreria Feltrinelli (via garibaldi 107) insieme alla giornalista Barbara Perissi. Sarà un'ulteriore occasione per confrontarsi sulle tante tematiche affrontate nel libro: dalla sanità alla giustizia, dalle riforme istituzionali alla tutela dell'ambiente, dalla crisi del commercio di vicinato alla riscoperta dei piccoli borghi e di una migliore qualità della vita. La prefazione è di Claudio Martelli ( già vicesegretario nazionale partito socialista italiano, ministro di grazia e giustizia, vicepresidente del consiglio dei ministri), la postfazione di Hoara Borselli ( giornalista ). 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Controvento. Il coraggio della pecora nera. Pensieri in libertà dalla pandemia”, la presentazione

