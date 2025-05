Controlli serrati dei carabinieri a Cirò Marina | multe per 5000 euro e una segnalazione per droga

Controlli intensificati dei carabinieri a Cirò Marina hanno portato a multe per un totale di 5.000 euro e a una segnalazione per droga. L'operazione, parte di un piano più ampio del Comando Provinciale di Crotone, ha visto l'impiego di oltre 110 militari durante il fine settimana per garantire la sicurezza nel territorio.

Controlli serrati dei carabinieri nel territorio di competenza della Compagnia di Cirò Marina, nell'ambito del più ampio piano disposto dal Comando Provinciale di Crotone. Nei giorni scorsi, e in particolare durante il fine settimana, sono stati impiegati oltre 110 militari in servizi straordinari finalizzati alla prevenzione e repressione di reati. Le attività si sono concentrate soprattutto.

