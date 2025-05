Controlli a tappeto a Torino Barriera di Milano dopo gli ultimi episodi di estrema violenza

Ieri sera, mercoledì 14 maggio 2025, i carabinieri hanno effettuato controlli a tappeto nel quartiere Barriera Milano di Torino, in risposta agli inquietanti episodi di violenza verificatisi nelle ultime settimane. Sono stati mobilitati militari dell'aliquota di primo intervento e del nucleo radiomobile per garantire sicurezza e ordine nella zona.

Controlli a tappeto a Barriera di Milano. Verifiche su palazzina in via Rossi

rainews.it scrive: I Carabinieri hanno impiegato anche elicotteri e unità cinofile. Operazione anti-degrado dopo ultimi accoltellamenti. Identificate 100 persone ...

Controlli sicurezza in Barriera di Milano: chiuso per scarsa igiene un bar tra corso Novara e corso Palermo

Scrive torinoggi.it: Controlli a tappeto in Barriera di Milano coordinati dalla Polizia di Stato. Nella zona compresa tra corso Novara e corso Palermo, in particolare, la Polizia locale ha chiuso e sanzionato un bar.

Blatte e pessime condizioni igieniche: chiuso un bar in Barriera di Milano

Si legge su torinotoday.it: Blatte, sporcizia e più in generale pessime condizioni igienico-sanitarie. Per questo la polizia locale ha disposto la chiusura di un bar in Barriera di Milano a Torino, con immediata sospensione dell ...

