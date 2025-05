Continuità territoriale per il Gino Lisa il Mit chiede integrazioni allo studio sulle esigenze di mobilità aerea

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ufficialmente richiesto alla Regione Puglia integrazioni allo studio sulle esigenze di mobilità aerea riguardanti gli aeroporti di Foggia, Grottaglie e Brindisi. Questa iniziativa, comunicata il 13 maggio, mira a migliorare la continuità territoriale e potenziare i collegamenti aerei nella regione.

Con una nota del 13 maggio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto alla Regione Puglia alcune integrazioni allo studio sulle esigenze di mobilità aerea dei territori connessi agli aeroporti di Foggia, Grottaglie e Brindisi, inviato ai primi di aprile, al fine di attivare le. 🔗Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Continuità territoriale per il Gino Lisa, il Mit chiede integrazioni allo studio sulle esigenze di mobilità aerea

Potrebbe interessarti su Zazoom

HAVEN: NUOVO STUDIO DI SVILUPPO A LAVORO SU UNA NUOVA IP PLAYSTATION

Sony Interactive Entertainment investe in un nuovo studio e nel suo progetto in corso Jade Raymond, fondatrice di Ubisoft Toronto e Motive Studios e una delle forze creative alla base della serie di successo Assassin's Creed, ha annunciato la fondazione di Haven Entertainment Studios Inc.