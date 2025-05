Continassa Juve | meno tre all’Udinese c’è un rientro parziale in gruppo Le novità sugli infortunati

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. A meno tre da Juventus-Udinese, penultima di campionato e ultima in casa dei bianconeri per la stagione 202425, il gruppo si è ritrovato nella mattinata di oggi, 15 maggio, per continuare la preparazione verso il match. Una sessione di lavoro intenso, inizialmente atletico e poi dedicato alle partitelle con focus sulla pressione. A seguire, per concludere, partitella 11 contro 11 a tutto campo. La giornata di domani non sarà caratterizzata soltanto dall’allenamento, ma anche dalla conferenza stampa: alle 14 Mister Tudor incontrerà i giornalisti, come sempre in diretta dall’Allianz Stadium su Juventus. 🔗Leggi su Juventusnews24.com

