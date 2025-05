conte verso la juve rivoluzione de laurentiis blitz mourinho a napoli

Sul futuro degli azzurri, oltre c’è anche la variabile legata allo Special One reduce da una stagione non esaltante al Fenerbahce Il Napoli si gioca tutto nelle ultime due giornate di campionato. Il pareggio col Genoa ha complicato le cose, ma il destino resta completamente nelle sue mani. Se la squadra di Conte vincerà con Parma e Cagliari allora sarà scudetto, senza dover pensare a cosa farà l’Inter che invece giocherà con Lazio e Como. Un solo punto separa le due squadre, con il fantasma dello spareggio che resta attuale e scenario concreto. Qualcosa che vorrebbero sicuramente scongiurare entrambe, soprattutto i nerazzurri che il 31 hanno un appuntamento abbastanza importante come la finale di Champions League. Jose Mourinho (LaPresse) – calciomercato.it Ma a Napoli, oltre allo scudetto, il tema principale è il futuro di Antonio Conte. 🔗Leggi su Calciomercato.it

