Conte-Juventus sempre più vicini | crolla la quota di un ritorno in bianconero

Conte e Juventus sembrano sempre più vicini, mentre la possibilità di un suo ritorno in bianconero si fa sempre più concreta. Dopo tre scudetti in altrettante stagioni, la sua figura rappresenta una luce nell'oscurità, pronta a risollevare le sorti di una squadra in difficoltà. Questo scenario alimenta la speranza dei tifosi juventini.

Tre scudetti in altrettante stagioni risollevando le macerie di una squadra in crisi. Questo lo scenario – e la speranza - che sta spingendo. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Marcello Lippi: Nel cuore di Antonio Conte batte la Juventus

In un contesto di incertezza riguardante il futuro della panchina della Juventus, le recenti dichiarazioni di Marcello Lippi, ex allenatore della Juventus e CT campione del mondo nel 2006, hanno acceso i riflettori su Antonio Conte come possibile futuro tecnico della Vecchia Signora.