Conte Juve Padovan fa questa rivelazione | Se dovesse perdere lo Scudetto… C’è una cosa che a lui piace fare

Giancarlo Padovan, in un'intervista a Radio Napoli Centrale, ha rivelato un'interessante implicazione sul futuro di Antonio Conte alla Juventus, soprattutto in caso di mancato scudetto. La risonanza delle sue parole apre a scenari intriganti riguardo a un possibile ritorno del tecnico bianconero, già al centro di molte speculazioni.

Conte Juve: Giancarlo Padovan ha rilasciato queste dichiarazioni sul futuro del tecnico, accostato ad un ritorno in bianconero. Ai microfoni di Radio Napoli Centrale, il giornalista Giancarlo Padovan si è espresso così a proposito di Antonio Conte, con i rumors che lo accostano ad un ritorno sulla panchina della Juve. PAROLE – «Non ho mai visto Conte allenatore buttare via uno scudetto nelle ultime giornate. Lui entra nella testa dei giocatori, è un martello pneumatico. Purtroppo nessuno è perfetto e lui non ha fatto la differenza contro il Genoa. Il suo lavoro è contato tantissimo fino a oggi. Non è come dice lui un miracolo, perché i miracoli non li fa nessuno. Ma certamente è un’impresa, soprattutto dopo che è stato venduto. Il suo futuro? È più facile che resti se perde il titolo. Credo che a lui piaccia la toccata e fuga con addio da trionfatore, magari un po’ rimpianto». 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juve, Padovan fa questa rivelazione: «Se dovesse perdere lo Scudetto… C’è una cosa che a lui piace fare»

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Padovan: "Futuro Conte? Credo a lui piaccia la toccata e fuga con addio da trionfatore"

Come scrive tuttojuve.com: Giancarlo Padovan ha parlato a Radio Napoli Centrale. Focus è Conte: "Non ho mai visto Conte allenatore buttare via uno scudetto nelle ultime giornate. Lui entra nella testa dei ...

Non è da Conte buttare via uno scudetto così, il pensiero di Padovan: “Lui ama toccata e fuga…”

Da ilnapolionline.com: “Mi aspetto un Napoli che possa vincere a Parma, perché è più forte. Così come lo col Genoa, ma in quel caso la vittoria non è arrivata per episodi favorevoli. C’è un punto di vantaggio e il tratto è ...

Scudetto, Conte sa come si fa: il precedente alla Juve di 13 anni fa

Come scrive msn.com: Una situazione identica nel 2012, tutto in bilico alla 37ª, poi due vittorie di Antonio e trionfo. Gli azzurri sono ancora padroni del loro destino ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Premier Conte : Recovery in tempi rapidi, riforma Mes responsabili Camere

Al via nell'aula della Camera le comunicazioni del presidente del Consiglio Conte in vista del Consiglio europeo.