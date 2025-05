Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli) Mimmo Carratelli scrive nella settimana che conduce a Parma-Napoli decisiva per il campionato. Lo fa per il Corriere dello Sport: Conte li ha portati sulla soglia dello scudetto, li ha martellati, istruiti, sostenuti, spinti e molti di loro, gli azzurri vecchi e i nuovi, hanno detto di non avere mai lavorato tanto e di avere un allenatore che gli ha trasmesso un’energia pazzesca. Con lui sono rinati i campioni d’Italia 2023, perdutisi nella stagione successiva. Con Conte, i nuovi arrivati hanno avuto l’opportunitĂ di migliorare. Conte ha rivitalizzato una squadra alla deriva dopo l’anno dello scudetto. E, allora, se Conte ha fatto tanto per gli azzurri, come essi stessi affermano, ora è il momento che gli azzurri facciano tanto per Conte. 🔗Leggi su Ilnapolista.it

