Conte alla Juve rivelazione che non lascia dubbi | Faranno il possibile per riportarlo a Torino È il nome di Elkann per risollevare i bianconeri

Le voci su un possibile ritorno di Antonio Conte alla Juventus si intensificano, con il giornalista Orazio Accomando che rivela interessanti dettagli. Elkann sembra determinato a riportare il tecnico a Torino per rilanciare le ambizioni bianconere. Scopriamo insieme le ultime dichiarazioni e le prospettive per il futuro della squadra.

Conte alla Juve: la rivelazione del giornalista Orazio Accomando sul possibile ritorno del tecnico in panchina. Le sue parole. Attraverso il suo profilo X, il giornalista di DAZN Orazio Accomando ha fatto questa rivelazione relativa al possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juve. Di seguito riportate le sue parole. PAROLE – «La Juventus farà il possibile per riportare Antonio Conte a Torino. É il nome di Elkann per risollevare i bianconeri. In chiave dirigenziale Chiellini+Giuntoli. Se dovesse andare via da Napoli, occhio al nome di Massimiliano Allegri». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte alla Juve, rivelazione che non lascia dubbi: «Faranno il possibile per riportarlo a Torino. È il nome di Elkann per risollevare i bianconeri»

