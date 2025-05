Un organismo per ridurre la distanza tra cittadini e municipio. È la Consulta delle frazioni e del capoluogo, che sarà istituita a Terranuova Bracciolini dove durante l’ultima seduta del Consiglio comunale è stato approvato lo specifico regolamento per mettere nero su bianco funzionamento e prerogative. Si tratta di un nuovo strumento nell’ottica della partecipazione che mira a rinsaldare il rapporto diretto con la popolazione e renderla parte attiva della comunità . Punto cardine dovrà essere il dialogo costante con l’amministrazione, creando un canale strutturato e permanente per avanzare suggerimenti e consigli, segnalare problemi e prendere decisioni condivise, nell’interesse dei borghi periferici e del centro della città . Il progetto, ha puntualizzato il primo cittadino Sergio Chienni, si colloca nel solco delle esperienze positive sviluppate dalle Consulte giovanile e dello sport. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consulta delle frazioni. A dialogo con il Comune