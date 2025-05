Consiglio Nazionale Elettivo scelti i 5 tecnici Il più votato è Luca Piscopo FISSW

Il Consiglio Nazionale Elettivo del CONI del 26 giugno ha visto l'elezione di cinque rappresentanti dei tecnici. Il più votato è Luca Piscopo. I tecnici si sono riuniti nell'Aula Magna del Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti", dove si era svolta anche l'Assemblea degli atleti, per esprimere le loro preferenze.

Scelti i cinque rappresentanti dei tecnici in vista del Consiglio Nazionale Elettivo del CONI del 26 giugno. I tecnici, riuniti nell'Aula Magna del Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti", dove stamattina si era svolta l'Assemblea degli atleti, hanno espresso le loro preferenze per.

