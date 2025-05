consiglio federale lega verso sardone e vannacci vicesegretari

Silvia Sardone e Roberto Vannacci dovrebbero entrare nella nuova squadra di vicesegretari della Lega. L’annuncio è atteso nel corso del Consiglio federale del partito di oggi pomeriggio, 15 maggio, a Roma e in videocollegamento, che ha all’ordine del giorno, fra gli altri punti, anche l'” organizzazione del movimento “. A completare il quartetto insieme ai due eurodeputati record di preferenze, secondo quanto apprende LaPresse, vanno verso la riconferma Claudio Durigon e Alberto Stefani. Sardone sarebbe la prima vicesegretaria donna della Lega. Sardone, con un passato in Forza Italia, nel Carroccio dal 2018, sarebbe la prima vicesegretaria donna del partito di via Bellerio. Il generale Vannacci, che ha preso la tessera della Lega in occasione del congresso federale del partito il 6 aprile scorso a Firenze, sarebbe l’altro nome di peso a entrare nello stato maggiore del parlamentino leghista. 🔗Leggi su Lapresse.it

