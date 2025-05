Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi l' impegno per rendere Piacenza più accogliente e accessibile

Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi è impegnato a rendere Piacenza più accogliente e accessibile. Recentemente, i giovani membri hanno incontrato gli assessori Christian Fiazza, Adriana Fantini e Francesco Brianzi presso Spazio 4, avviando collaborazioni e progetti per il prossimo anno scolastico 2024/2025. Un passo importante per un futuro inclusivo e partecipato.

Lavori in corso per il Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi dell'anno scolastico 20242025, i cui giovani componenti hanno incontrato nei giorni scorsi, nella cornice di Spazio 4, gli assessori Christian Fiazza, Adriana Fantini e Francesco Brianzi, unitamente alla referente di Ceas.

