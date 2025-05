Consegnati negli anni quasi 200mila euro all' amante condannato per estorsione anche in appello

Una truffa romantica ha portato a una sorprendente condanna: un 71enne di Cesenatico è stato accusato di estorsione nei confronti di una facoltosa riminese. Negli anni, la donna ha versato quasi 200mila euro al suo amante, ma la verità è emersa, portando a un risarcimento e al pignoramento della casa dell'estorsore.

La truffa romantica si è rivoltata contro l'autore che, anche in Appello, è stato condannato per estorsione e si è visto pignorare la casa per risarcire la vittima. La vicenda inizia nel lontano 2007 quando la vittima, una facoltosa riminese oggi 49enne, incontra un odierno 71enne di Cesenatico. 🔗Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Consegnati negli anni quasi 200mila euro all'amante condannato per estorsione anche in appello

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli: Finisce in carcere dopo 21 anni. Condannato a 11 anni

Finisce in carcere 21 anni dopo per reati commessi nel 1999. Giuseppe, 47enne di Napoli è finito in carcere a Poggioreale.